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26.09.2019 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Какого цвета ожирение

В регуляции массы тела участвуют более 60 гормонов
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
На III Всемирном конгрессе по питанию и профилактике ожирения в Валенсии доцент кафедры биохимии Приволжского исследовательского медуниверситета Павел Загоскин удивил коллег результатами своих исследований: оказывается, желчные кислоты (важнейшие компоненты желчи) могут активно участвовать в регуляции массы тела, управляя неспецифическими энерготратами нашего организма.
Лучше, когда брюки спадают... Фото: iStock Лучше, когда брюки спадают... Фото: iStock
Лучше, когда брюки спадают... Фото: iStock

- Нет единой теории возникновения и развития ожирения, - рассказывает Павел Павлович. - Даже врачи и специалисты, изучающие патогенез ожирения, не имеют четкого представления о всех возможных путях распределения энергии, получаемой с пищей, в организме человека. В научном обиходе активно использовался термин "бесполезные энерготраты". Я называю их неспецифическими. Как выяснилось, они совсем не бесполезны. А популярная формула "сколько съел - столько потрать" - это ложное представление о правильной профилактике ожирения.

По словам ученого, в регуляции массы тела участвуют более 60 гормонов, в том числе орексины, анорексины и другие. Самый мощный орексин - грелин (гормон, вырабатываемый слизистой оболочкой желудка. - Прим. ред.), гормон аппетита. Он очень активно работает у людей, склонных к ожирению. Если хорошо работают анорексины, то человеку затруднительно набрать лишний вес. Потому для него формула "сколько съел - столько потрать" может стать губительной. Ведь не только на движение тратится энергия: съел что-нибудь - начинает работать кишечник, перераспределяется кровоток, согревается тело.

Фото: iStock
Ученые выяснили, сколько нужно есть орехов для профилактики ожирения

- Считалось, что это бесполезные (футильные) энерготраты, - продолжает ученый. - А на самом деле такие энергетические "расходы" позволяют избежать ожирения. Помимо того что часть энергии идет на выработку тепла, какую-то долю энергии пищевых веществ мы отдаем микрофлоре кишечника. К слову, в кишечнике в среднем живет около трех килограммов микробов. Их тоже надо кормить, ибо они вырабатывают для нашего организма много полезных веществ, включая витамины - К и ряд витаминов группы В.

Излишки калорий, полученных вместе с пищей, могут трансформироваться как в белый жир (тот, что накапливается на боках и животе), так и в бурый. Последний не накапливается, а преобразуется в тепло и позволяет медведю, например, совсем не питаться зимой и не страдать от холода. Примерно 20 лет назад ученые доказали, что управлять балансом белый/бурый жир возможно. Стимулом для трансформации белого жира в бурый служат физические нагрузки, холод, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, растительном масле, овощах.

Популярная формула "сколько съел - столько потрать" - это ложное представление о правильной профилактике ожирения

А еще, оказывается, существенную роль в профилактике ожирения играют желчные кислоты (ЖК), которые управляют неспецифическими энерготратами. По его словам, еще недавно считалось, что функция желчи ограничивается лишь помощью кишечнику при усвоении продуктов переваривания жира.

- Но не было ответа на вопрос: а зачем нужны ЖК в крови? Теперь стало ясно, что это новый тип стероидных гормонов, участвующих в регулировании массы тела, - говорит Павел Загоскин. - Желчные кислоты в разных органах и тканях соединяются с различными рецепторами, вследствие чего вырабатываются вещества, прямо влияющие на массу тела. Они усиливают выработку тепла бурым жиром и продукцию тепла в мышцах.

Фото: iStock
Ученые: работа по ночам способствует ожирению

По словам ученого, важно, чтобы профилактика ожирения начиналась еще до появления человека на свет. Необходимо, чтобы будущая мама правильно питалась, давала себе посильные физические нагрузки, регулярно контролировала свой гормональный статус и состояние печени, кишечника и желчных путей. Ведь генетические предпосылки просматриваются еще в период беременности. Если женщина увидела неблагополучную динамику массы тела, ей следует обратить внимание на меню и свой образ жизни.

- В идеале для борьбы с ожирением следовало бы создавать специальные бариатрические центры, в которых квалифицированные специалисты, в том числе генетики и биохимики, исследовали бы человека вплоть до молекулярного уровня, - убежден Павел Загоскин. - Это позволило бы выявить дефектные гены, нарушение работы которых ведет к развитию наследственных форм ожирения. В таких центрах можно было бы организовать позитронно-эмиссионную томографию, что позволило бы оценить соотношение клеток бурого и белого жира и обоснованно проводить эффективные лечебно-профилактические мероприятия.

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