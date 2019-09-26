На III Всемирном конгрессе по питанию и профилактике ожирения в Валенсии доцент кафедры биохимии Приволжского исследовательского медуниверситета Павел Загоскин удивил коллег результатами своих исследований: оказывается, желчные кислоты (важнейшие компоненты желчи) могут активно участвовать в регуляции массы тела, управляя неспецифическими энерготратами нашего организма.

- Нет единой теории возникновения и развития ожирения, - рассказывает Павел Павлович. - Даже врачи и специалисты, изучающие патогенез ожирения, не имеют четкого представления о всех возможных путях распределения энергии, получаемой с пищей, в организме человека. В научном обиходе активно использовался термин "бесполезные энерготраты". Я называю их неспецифическими. Как выяснилось, они совсем не бесполезны. А популярная формула "сколько съел - столько потрать" - это ложное представление о правильной профилактике ожирения.

По словам ученого, в регуляции массы тела участвуют более 60 гормонов, в том числе орексины, анорексины и другие. Самый мощный орексин - грелин (гормон, вырабатываемый слизистой оболочкой желудка. - Прим. ред.), гормон аппетита. Он очень активно работает у людей, склонных к ожирению. Если хорошо работают анорексины, то человеку затруднительно набрать лишний вес. Потому для него формула "сколько съел - столько потрать" может стать губительной. Ведь не только на движение тратится энергия: съел что-нибудь - начинает работать кишечник, перераспределяется кровоток, согревается тело.

- Считалось, что это бесполезные (футильные) энерготраты, - продолжает ученый. - А на самом деле такие энергетические "расходы" позволяют избежать ожирения. Помимо того что часть энергии идет на выработку тепла, какую-то долю энергии пищевых веществ мы отдаем микрофлоре кишечника. К слову, в кишечнике в среднем живет около трех килограммов микробов. Их тоже надо кормить, ибо они вырабатывают для нашего организма много полезных веществ, включая витамины - К и ряд витаминов группы В.

Излишки калорий, полученных вместе с пищей, могут трансформироваться как в белый жир (тот, что накапливается на боках и животе), так и в бурый. Последний не накапливается, а преобразуется в тепло и позволяет медведю, например, совсем не питаться зимой и не страдать от холода. Примерно 20 лет назад ученые доказали, что управлять балансом белый/бурый жир возможно. Стимулом для трансформации белого жира в бурый служат физические нагрузки, холод, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, растительном масле, овощах.

Популярная формула "сколько съел - столько потрать" - это ложное представление о правильной профилактике ожирения

А еще, оказывается, существенную роль в профилактике ожирения играют желчные кислоты (ЖК), которые управляют неспецифическими энерготратами. По его словам, еще недавно считалось, что функция желчи ограничивается лишь помощью кишечнику при усвоении продуктов переваривания жира.

- Но не было ответа на вопрос: а зачем нужны ЖК в крови? Теперь стало ясно, что это новый тип стероидных гормонов, участвующих в регулировании массы тела, - говорит Павел Загоскин. - Желчные кислоты в разных органах и тканях соединяются с различными рецепторами, вследствие чего вырабатываются вещества, прямо влияющие на массу тела. Они усиливают выработку тепла бурым жиром и продукцию тепла в мышцах.

По словам ученого, важно, чтобы профилактика ожирения начиналась еще до появления человека на свет. Необходимо, чтобы будущая мама правильно питалась, давала себе посильные физические нагрузки, регулярно контролировала свой гормональный статус и состояние печени, кишечника и желчных путей. Ведь генетические предпосылки просматриваются еще в период беременности. Если женщина увидела неблагополучную динамику массы тела, ей следует обратить внимание на меню и свой образ жизни.

- В идеале для борьбы с ожирением следовало бы создавать специальные бариатрические центры, в которых квалифицированные специалисты, в том числе генетики и биохимики, исследовали бы человека вплоть до молекулярного уровня, - убежден Павел Загоскин. - Это позволило бы выявить дефектные гены, нарушение работы которых ведет к развитию наследственных форм ожирения. В таких центрах можно было бы организовать позитронно-эмиссионную томографию, что позволило бы оценить соотношение клеток бурого и белого жира и обоснованно проводить эффективные лечебно-профилактические мероприятия.