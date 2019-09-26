В Сибири прокуратура отменила школьные правила о "звонке для учителя"

В Маслянинском районе Новосибирской области прокуратура опротестовала локальные нормативные акты школ, противоречащие федеральному законодательству. В частности, как рассказали в областной прокуратуре, речь идет о положении, что лишь учитель определяет время окончания урока.

Распоряжение школьной администрации гласило: "Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс". Как уточнили в надзорном ведомстве, это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права ребенка на отдых между уроками.

Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а для учеников первого класса и вовсе 40 минут. В итоге положение о "звонке для учителя" было исключено из нормативных актов.

Также было опротестовано указание на "рецидив" проступка, совершенного школьников и ужесточении в связи с этим дисциплинарного наказания. В прокуратуре указали на то, что в федеральном законе об образовании нет такого понятия, а значит его не могут содержать и школьные приказы.