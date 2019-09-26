Арт-центр "Митьков" останется в центре Петербурга

Легендарная арт-группа "Митьки" сохранит за собой помещение в центре Петербурга на улице Марата. В ближайшее время творческое объединение художников оформит договор с городским комитетом имущественных отношений на безвозмездную аренду, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Некоторое время назад в социальных сетях появились сообщения, что у арт-группа получила уведомление о выселении 30 сентября.

В комитете имущественных отношений отметили, что с творческим объединением на данный момент идет перезаключение договора, необходимость в котором возникла после смены арт-центром юрлица.

О выселении "Митьков" из арт-центра, который входит в число самых ярких неформальных достопримечательностей Петербурга, речи не идет.