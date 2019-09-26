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26.09.2019 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

Рыболовный траулер "Бухта Наездник", принадлежащий Мурманскому траловому флоту, затонул в норвежском порту Тромсе. Он горел почти сутки.

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Об этом сообщают СМИ Норвегии. В офисе Мурманского тралового флота корреспонденту "РГ" данную информацию подтвердили и добавили, что траулер лег на левый борт у причала. Теперь в Мурманске будут ждать решения норвежской стороны по поводу дальнейших действий.

"РГ" уже писала о том, что в среду в 11.59 по московскому времени загорелся траулер "Бухта Наездник". В порт судно зашло для смены экипажа и планового ремонта. На борту находились 29 человек. 12 отправили в больницу на медицинский осмотр с опасением на отравление продуктами горения.

В офисе Мурманского тралового флота "РГ" заявили, что никто из членов экипажа не пострадал, а медицинский осмотр - обычная процедура при подобных ЧП. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ назначило собственную проверку. В пресс-службе ведомства добавили, что предположительно пожар случился во время сварочных работ.

По предварительным данным, при сварочных работах загорелись рыболовные сети, а от них - гидравлическое масло и пластик.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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