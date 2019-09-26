"Росатом" готовится запустить в Адыгее первый в стране ветропарк

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку на стройплощадку, где возводится крупнейшая в стране ветряная электростанция (ВЭС) на 150 МВт. Линия ветроустановок расположена на границе Гиагинского и Шовгеновского районов.

Реализует проект АО "НоваВинд" - дочерняя компания государственной корпорации "Росатом". Объем инвестиций составляет около 23 миллиардов рублей.

В ходе визита глава Адыгеи вместе с заместителем генерального директора АО "НоваВинд" Андреем Нестеруком оценил ход строительства, осмотрел установленные ветробашни и обсудил подготовку к запуску пилотной Адыгейской ВЭС.

"Это - один из серьезнейших проектов. Его реализация позволит сократить энергодефицит республики на 20 процентов и поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Это одно из ключевых условий дальнейшего развития экономики региона, привлечения инвестиций. И мы принимаем комплексные и последовательные меры для повышения надежности энергосистемы нашего региона в целом", - отметил руководитель РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что с учетом приоритетности развития энергогенерации на основе возобновляемых источников сопровождение данного проекта осуществляется в режиме одного окна.

Заместитель генерального директора АО "НоваВинд" поблагодарил главу Адыгеи за содействие в реализации проекта.

"Сегодня большой интерес к этому проекту. Здесь, на гостеприимной земле Адыгеи, рождается большая ветроэнергетика страны. Это удалось реализовать во многом благодаря заинтересованности со стороны руководства Адыгеи, конструктивному взаимодействию с органами власти в решении возникающих вопросов", - отметил Андрей Нестерук и проинформировал о завершающем этапе проекта.

В настоящее время на площадке Адыгейской ВЭС завершен монтаж 37 из 60 ветроустановок. Их высота вместе с ротором составляет около 150 метров. В пусконаладочных работах принимают участие не только местные специалисты, но и эксперты технологического партнера "НоваВинд" - голландской компании Lagerwey.

Монтаж ветроэнергетической установки состоит из трех этапов: механическая сборка, электромонтажные работы и пусконаладочные работы. Наиболее сложные технологические операции выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъемности - до 500 тонн. В настоящее время установлено более 60 процентов ветробашен. В целом монтажные работы завершены на 80 процентов.

Андрей Нестерук заверил, что в строительстве используются только современные технологии, направленные на обеспечение устойчивости возводимых строений и экологической безопасности. Эти вопросы были решены в первую очередь и отражены в соответствующей нормативной и технической документации.

Мощность каждой ветроустановки - 2,5 МВт. Электроэнергия будет приходить на 55 комплексных трансформаторных подстанций и потом по подземным кабельным линиям уходить на подстанцию 220 кВ.

Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч в год. Выработка первой генерации ожидается в конце текущего года. Глава Адыгеи также обратил внимание АО "НоваВинд" на необходимость завершить реконструкцию дорог на подъездах к ветропарку.

Глава РА выразил уверенность в том, что первый в стране мощный ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.

"Опыт строительства мощного ветропарка в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. Однако реализация подобного проекта станет своего рода маяком для инвесторов в различные отрасли экономики Адыгеи", - подчеркнул Мурат Кумпилов.