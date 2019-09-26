"Росатом" готовится запустить в Адыгее первый в стране ветропарк

Новости

Киану Ривз доволен сценарием новой "Матрицы" 13:26
В Петербурге ученик "заминировал" свою школу 13:21
Глава студии Marvel займется новыми "Звездными войнами" 13:15
В администрации Екатеринбурга прошли обыски по делу замглавы 13:13
Скончался бывший президент Франции Жак Ширак 13:09
СК открыл дело по факту нападения на судно и похищение россиян в Камеруне 13:03
Песков назвал публикацию разговора Трампа с Зеленским делом США и Украины 13:01
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе 13:01
УАЗ выпустит "умные" внедорожники 13:00
СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле 12:57
Песков: Путин и Мадуро не говорили про кредиты и транши 12:52
Звуковая пушка на инертном газе: новое оружие представили в Китае 12:50
В Госдуме предложили разрешить онлайн-торговлю БАДами 12:45
Участники Дня Тигра смогут бесплатно отправить уникальные открытки 12:39
Лукашенко: Власть на Украине должна делать все ради мира 12:37
Три новых самолета Су-34 получит челябинский авиаполк 12:36
"Взбунтовавшийся подросток": Мила Кунис радикально сменила имидж 12:33
Continental закрывает заводы в Европе и США 12:31
Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса пройдет на ВДНХ 12:21
Все объекты социальной сферы Москвы обеспечены теплом 12:10
В Черном море спасли экипаж "затонувшей" подлодки 12:08
Крымчанин выжил после падения с 30-метровой скалы 12:07
Путин поздравил Басилашвили с юбилеем 12:01
Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар 12:00
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 12:46
Проект: В регионах

"Росатом" готовится запустить в Адыгее первый в стране ветропарк

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку на стройплощадку, где возводится крупнейшая в стране ветряная электростанция (ВЭС) на 150 МВт. Линия ветроустановок расположена на границе Гиагинского и Шовгеновского районов.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Реализует проект АО "НоваВинд" - дочерняя компания государственной корпорации "Росатом". Объем инвестиций составляет около 23 миллиардов рублей.

Фото: Алексей Гусев
Глава минэкономразвития РФ провел селекторное совещание с регионами

В ходе визита глава Адыгеи вместе с заместителем генерального директора АО "НоваВинд" Андреем Нестеруком оценил ход строительства, осмотрел установленные ветробашни и обсудил подготовку к запуску пилотной Адыгейской ВЭС.

"Это - один из серьезнейших проектов. Его реализация позволит сократить энергодефицит республики на 20 процентов и поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Это одно из ключевых условий дальнейшего развития экономики региона, привлечения инвестиций. И мы принимаем комплексные и последовательные меры для повышения надежности энергосистемы нашего региона в целом", - отметил руководитель РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что с учетом приоритетности развития энергогенерации на основе возобновляемых источников сопровождение данного проекта осуществляется в режиме одного окна.

Заместитель генерального директора АО "НоваВинд" поблагодарил главу Адыгеи за содействие в реализации проекта.

"Сегодня большой интерес к этому проекту. Здесь, на гостеприимной земле Адыгеи, рождается большая ветроэнергетика страны. Это удалось реализовать во многом благодаря заинтересованности со стороны руководства Адыгеи, конструктивному взаимодействию с органами власти в решении возникающих вопросов", - отметил Андрей Нестерук и проинформировал о завершающем этапе проекта.

В настоящее время на площадке Адыгейской ВЭС завершен монтаж 37 из 60 ветроустановок. Их высота вместе с ротором составляет около 150 метров. В пусконаладочных работах принимают участие не только местные специалисты, но и эксперты технологического партнера "НоваВинд" - голландской компании Lagerwey.

Монтаж ветроэнергетической установки состоит из трех этапов: механическая сборка, электромонтажные работы и пусконаладочные работы. Наиболее сложные технологические операции выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъемности - до 500 тонн. В настоящее время установлено более 60 процентов ветробашен. В целом монтажные работы завершены на 80 процентов.

Андрей Нестерук заверил, что в строительстве используются только современные технологии, направленные на обеспечение устойчивости возводимых строений и экологической безопасности. Эти вопросы были решены в первую очередь и отражены в соответствующей нормативной и технической документации.

Мощность каждой ветроустановки - 2,5 МВт. Электроэнергия будет приходить на 55 комплексных трансформаторных подстанций и потом по подземным кабельным линиям уходить на подстанцию 220 кВ.

Фото: Алексей Гусев
В РА изготовили самый большой в России круг адыгейского сыра

Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч в год. Выработка первой генерации ожидается в конце текущего года. Глава Адыгеи также обратил внимание АО "НоваВинд" на необходимость завершить реконструкцию дорог на подъездах к ветропарку.

Глава РА выразил уверенность в том, что первый в стране мощный ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.

"Опыт строительства мощного ветропарка в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. Однако реализация подобного проекта станет своего рода маяком для инвесторов в различные отрасли экономики Адыгеи", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы
Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"
Лавров счел "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить военную базу
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица
Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57