Три новых самолета Су-34 получит челябинский авиаполк

Авиационный полк, который дислоцируется на территории Южного Урала, получит на вооружение три новых истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом "РГ" сообщили сегодня в пресс-службе Центрального военного округа.

Приемная комиссия ЦВО прибыла в Новосибирск для получения многофункциональных сверхзвуковых воздушных судов. "Планируется, что самолеты уже в начале октября перебазируются на челябинский военный аэродром Шагол", - рассказал представитель округа.

Летный и инженерно-технический состав, который будет работать с новой техникой, прошел переподготовку в Липецком государственном центре и получил соответствующие сертификаты.

Получение новых Су-34 станет завершающим этапом формирования второй эскадрильи: с их появлением авиационный полк будет укомплектован на сто процентов новейшими самолетами поколения 4++.

Ранее, напомним, на вооружение полка уже поступили 21 такой истребитель-бомбардировщик. Су-34 отличается универсальностью: он поражает наземные и воздушные цели в любое время суток и при различных метеоусловиях. "В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения", - подчеркнули в ЦВО.

Справка "РГ"

Су-34 оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета - до 4 000 километров, максимальная скорость - до 1 900 километров в час, боевая нагрузка - до восьми тонн.