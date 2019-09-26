Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

- Я уже с 2014 года под санкциями, и мне это никак не мешает руководить "Роскосмосом" и общаться с моими американскими и европейскими коллегами. Эти санкции непродуктивны и бесполезны. Отношусь к этому решению (об отказе в выдаче американской визы - прим.) равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация, и этому будет дана соответствующая оценка, - цитирует ТАСС слова Рогозина.

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры в связи с невыдачей виз членам российской делегации на сессию Генассамблеи ООН и для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которые проходят в США.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что американские визы не получили ряд российских участников конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.