Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник. Об этом сообщила его коллега Татьяна Прилипко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Ромашов "ушел внезапно". "Ничто не предвещало беды. И никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден", - написала Прилипко.

Ромашов участвовал во многих громких судебных процессах. Среди прочих он представлял интересы Кокорина, которого судили за избиение людей в центре Москвы. В результате Кокорин получил полтора года тюрьмы, а 17 сентября вышел по УДО.