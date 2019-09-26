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Рубрика: Власть

Средства в регионы будут поступать своевременно

Текст: Татьяна Замахина

Средства должны доводиться до регионов без задержек - позицию Госдумы по этому поводу поддержал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Проблему поднял председатель ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта о реализации бюджета РФ за 2018 год.

Он заявил, что вопрос перечисления денег в регионы - это вопрос бюджетной дисциплины. "Это реально вопрос вопросов", - добавил спикер.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Нас критикуют за то, что проекты не реализуются, а ведь на самом деле не виноваты те, кто работает в регионах, - отметил Володин. - Эти средства не могут дальше двигаться, потому что не подготовлена нормативная база министерств. Регионы не могут принять средства и направить по конкретным объектам.

То есть деньги есть, но они приходят в субъекты Федерации слишком поздно, резюмировал спикер. Ранее он уже поднимал эту тему в ходе общения фракции "Единая Россия" с Силуановым. Володин тогда предложил обсудить вопрос о выделении средств в начале года - это следует закрепить в виде нормативных актов.

Первый вице-премьер заявил, что в Минфине поддерживают данную позицию.

- Все решения по субсидиям, трансфертам регионам должны приниматься до начала финансового года. Это основной принцип, который мы поддерживаем и подготовим соответствующие предложения, - подчеркнул он. - Мы найдем конструктивное решение тех вопросов, которые вы ставите и ставит Госдума.

Вячеслав Володин назвал позицию Минфина огромным шагом вперед за все время бюджетного процесса. "За все время, сколько в этом зале принимается бюджет, не было такого", - добавил он.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минфин Законодательная власть Госдума
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