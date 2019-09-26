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26.09.2019 15:00
Рубрика: Общество

Астрономы предупредили о титаническом столкновении черных дыр

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/CXC/George Mason Univ./R. Pfeifle et al.; Optical: SDSS & NASA/STScI Фото: NASA/CXC/George Mason Univ./R. Pfeifle et al.; Optical: SDSS & NASA/STScI
Фото: NASA/CXC/George Mason Univ./R. Pfeifle et al.; Optical: SDSS & NASA/STScI

Международная команда астрономов обнаружила три гигантские черные дыры, которые составляют активную систему и готовятся к титаническому столкновению.

Авторская статья готовится к публикации в журнале Astrophysical Journal, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Необычная система была обнаружена при помощи рентгеновской обсерватории Chandra X-ray Observatory, наземных и космических телескопов.

Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman
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"Мы искали только пары черных дыр, но благодаря нашей методике отбора наткнулись на эту удивительную систему, - рассказал ведущий автор исследования Райан Пфайфл из Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе. - На сегодняшний день это самое "сильное" доказательство существования тройной системы "активно питающихся" сверхмассивных черных дыр".

Эта система получила название SDSS J084905. 51+111447.2. Она расположена в одном миллиарде световых лет от Земли. Чтобы обнаружить ее, исследователям пришлось объединить данные земных и космических телескопов.

В частности, были использованы наблюдения телескопа Sloan Digital Sky Survey (SDSS), который сканирует большие куски неба в оптическом свете из Нью-Мексико.

Затем были изучены данные миссии Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Они показали, что обнаруженная система интенсивно светится в инфракрасном свете во время фазы слияния галактик.

А чтобы проследить за процессом "питания" черных дыр, астрономы обратились к помощи обсерватории Chandra. Она помогла выявить источники рентгеновского излучения - верный признак того, что черные дыры поглощают вещество - в ярких центрах каждой галактики при слиянии, именно там, где, по мнению ученых, должны находиться сверхмассивные черные дыры.

Chandra и ядерный спектроскопический телескоп NuSTAR также обнаружили свидетельства наличия большого количества газа и пыли вокруг одной из черных дыр, что характерно для систем сливающихся черных дыр.

Фото: DESY, Science Communication Lab
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Ученые отмечают, что три сверхмассивные черные дыры при слиянии ведут себя иначе, чем обычная пара таких объектов. Когда взаимодействуют три черные дыры, то пара из них сталкивается быстрее, чем если бы они были одни.

Это может быть решением теоретической головоломки, называемой "проблемой последнего парсека". Согласно ей, две сверхмассивные черные дыры могут приблизиться друг к другу на расстояние в несколько световых лет. Но для слияния им потребуется дополнительное притяжение, поскольку в своих орбитах они несут избыточную энергию.

Влияние третьей черной дыры, как в обнаруженной системе, вероятно, может ускорить процесс и свести вместе две другие черные дыры.

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