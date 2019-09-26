Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил правительству освободить российских производителей цифрового оборудования от уплаты НДС, а также включить их в перечень организаций, в отношении которых применяются пониженные тарифы страховых взносов.

Об этом сенатор заявил на заседании возглавляемого им Совета по развитию цифровой экономики при СФ.

"Для уверенного роста на внутреннем и внешнем рынках отечественных производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения данных, необходима государственная поддержка и снижение налоговой нагрузки на бизнес, - сказал он. - У нас есть реестр российской радиоэлектронной аппаратуры Минпромторга. Предлагаю распространить льготы разработчиков ПО на компании из этого перечня".

Турчак пояснил, что речь идет об особых условия при уплате НДС и страховых взносов. "Эта мера позволит крупным российским IT-компаниям укрепиться на рынке и усилить конкуренцию зарубежным производителям, а для небольших компаний-стартапов создаст благоприятные условия для входа на рынок", - уверен сенатор.

Вице-спикер Совета Федерации напомнил, что национальным проектом "Цифровая экономика Российской Федерации" поставлена задача увеличения доли отечественного программного обеспечения на российском рынке, для этого необходим комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования российского происхождения.