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В Москве таксист избил актера Степана Девонина

Новости
    26.09.2019, 21:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский актер театра, кино и ТВ Степан Девонин получил повреждение лица в процессе силового конфликта с московским таксистом. Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел на Ботанической улице столицы.

Фото: DANIEL DEME/ EPA
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По предварительным данным, которыми располагает канал, "у актера возник конфликт с водителем такси, в результате чего последний нанес ему удары".

При этом таксист уверяет, что инициатором недоразумения выступил Девонин, который во время поездки - согласно утверждению водителя - постоянно его оскорблял, выходил из машины, "а также ударил в глаз". По словам таксиста, он не бил популярного артиста больших и малых экранов, а "просто хотел отмахнуться от очередного удара, но попал актеру по губе".

"26 сентября поступило сообщение от гражданина 1986 года рождения, что его ударил таксист и скрылся", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Добавив, что личность водителя уже установлена и оба участника конфликта опрошены правоохранителями.

Все обстоятельства происшествия выясняются. По итогам чего будет принято решение - заверили в ГУ.

Номинанту премии "Ника" за лучшую мужскую роль Степану Девонину 33 года. Актер известен по фильмам и сериалам "Шапито-шоу", "Утомленные солнцем 2: Предстояние", "Фарфоровая свадьба", "Гражданский брак", "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Дылда", "Сердце мира".

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