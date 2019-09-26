В одном строю: БМП-3 будут служить вместе с танками Abrams в Ираке

За два месяца военнослужащие изучают материальную часть, получают навыки ее эксплуатации. Теоретические знания закрепляются практикой: вождением и боевыми стрельбами.
Сообщается, что боевые машин пехоты поступили на вооружение одного из самых элитных соединений иракских сухопутных войск - девятой бронетанковой дивизии. В ней БМП-3 будут взаимодействовать не только с Т-90С российского производства, но и с М1А1М Abrams, поставленными из США. Наверное, в мире больше нет подобных формирований, где совместно служит такая современная российская и американская техника.
Первые БМП-3 в Ирак были поставлены в августе прошлого года. Данные о прибытии второй партии обнародовали в июле текущего года.
Эти "тройки" относятся к самой современной модификации. Они оборудованы новейшим прицельным комплексом с тепловизионной камерой. 100-мм орудие доработано для стрельбы снарядом повышенного могущества. Защищенность повышена установкой дополнительных экранов и специальных противокумулятивных решеток.
Как ожидается, Ирак должен получить около полутысячи таких БМП-3.
BMP-3 #Iraqi_army #Iraq @modmiliqhttps://t.co/Oo0RYWCZo5 pic.twitter.com/HbzxnjXY97— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) September 25, 2019