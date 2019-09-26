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26.09.2019 / 15:20
Среда обитания
Текст: Мария Павлова

Ветер перемен: Ресторан "Кококо" Матильды Шнуровой меняет локацию и формат

Важные гастрономические новости пришли сегодня из Санкт-Петербурга. Ресторан "Кококо" Матильды Шнуровой, являющийся участником лонг-листа The World's 50 Best Restaurants 2019, переезжает в новое пространство. Об этом объявила сама ресторатор. Более того, "Кококо" обновится структурно - ресторан разделят на две концепции, обе будут развиваться как самостоятельные направления.
Ресторан "Кококо" в нынешней концепции. Фото: Предоставлено пресс-службой "Кококо"
Ресторан "Кококо" в нынешней концепции. Фото: Предоставлено пресс-службой "Кококо"

С марта 2020 года "Кококо" начнет принимать гостей в отреставрированном "Доме 12" на острове Новая Голландия. Новый проект разместится в той части здания, которая находится на пересечении Крюкова и Адмиралтейского канала. Соседями ресторана станут Музей современного искусства "Гараж" и цифровой дом компании "Газпром нефть".

"Для команды "Кококо" пришло время расти и развиваться. Мы прошли увлекательный путь на текущей площадке, набрались большого опыта, развили свои таланты, добились признания и теперь хотим перевоплотиться в новом месте с новыми техническими возможностями в двух концепциях - fine dining и бистро", - написала Матильда в своем Instagram. Планируется, что бистро будет более демократичным по ценам и даст всем возможность познакомиться с casual версией кухни шеф-повара "Кококо" Игоря Гришечкина и его команды. Второй формат - fine dining - продолжит развивать идеи русской haute cuisine.

Фото: iStock
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"Пока наш тандем с Игорем Гришечкиным не рушим, с ДНК "Кококо" ничего не случится, а проект и команда только приобретут больше вдохновения и желания взлетать на большие высоты", - подчеркнула Матильда.

Обе концепции останутся верными принципу готовить из сезонных и фермерских продуктов со всей России.

Зал ресторана разместят в угловом помещении с огромным эркерным окном, возле которого летом откроется летняя терраса. Бистро расположится рядом с центральным входом в корпус со стороны парка.

Также Матильда сообщила о запуске нового проекта, который займет прежний адрес "Кококо" на Вознесенском проспекте. Он будет посвящен healthy food. Название и имя шеф-повара пока держат в секрете.

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