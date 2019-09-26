На 201-й российской военной базе в Таджикистане завершились учения, где впервые были применены мобильные группы, оснащенные модернизированным вариантом бронеавтомобиля "Урал".

Учебные баталии развернулись в горах и пустыне, где днем температура достигала 40 градусов, а ночью падала до десяти. Так что жестким испытаниям подверглись и люди, и техника. Военнослужащим, помимо выполнения чисто боевых задач - поиска и уничтожения террористов - пришлось выживать в экстремальных условиях: добывать воду, пищу, оборудовать места ночлега и укрытия от песчаных бурь и солнца. Что же касается техники, то именно на бронированных "Уралах" легкие штурмовые мобильные группы впервые совершили многокилометровый марш по сильно пересеченной местности. Их маршрут проходил как по горным серпантинам, так и по барханам.

Но вот что особенно интересно. Модернизация, которой подверглись военные бронеавтомобили "Урал" различных моделей, в том числе с индексом "43206", если можно так выразиться, не серийная. Усовершенствовать эти машины с учетом боевых действий в Сирии решило командование Центрального военного округа, которому подчиняется 201-я база. В итоге получился универсальный бронеавтомобиль - высокопроходимый, надежно защищенный и к тому же представляющий собой серьезное боевое средство.

На этой машине наращена противопульная и противоосколочная броня кузова, силовые установки и кабины водителя. В кузове "Урала" установлена 23-миллиметровая зенитная установка. При необходимости ее можно заменить 12,7 мм пулеметом "Корд" или "Утес". Также новая конструкция автомобиля позволяет устанавливать на него средства радиоэлектронной борьбы, комплексы разведки, в том числе радиационной, химической и биологической. Словом, бой-машина.

На прошедших в Таджикистане учениях она подтвердила свою эффективность в учебных боях, где применялось много другой техники, в том числе бронетранспортеры и БТР, а также беспилотники "Орлан-10" и "Тахион". Эти дроны помогли военным засечь "кочующих" по пустыне и горам бандитов. А артиллерийские корректировщики огня с помощью лазерного прибора разведки ЛПР-3 выдавали расчетам орудий точные координаты целей.

И еще одна деталь, касающаяся усовершенствованного "Урала-43206". Впервые широкой публике его представили в прошлом году, на Параде Победы в Екатеринбурге.