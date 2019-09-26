Зеленский заявил, что не приглашал Трампа в "нормандский формат"

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашал американского лидера Дональда Трампа к участию в "нормандском формате".

Ближайшая встреча руководителей России, Украины, Франции и Германии должна состояться в скором времени. По словам украинского президента, переговоры пройдут без представителя США.

Вместе с тем Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа принять участие в решении конфликта на востоке Украины, передает портал nv.ua.

"Дату мы ожидаем, дата пока, к сожалению, не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к "нормандскому формату". Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть", - резюмировал глава Украины.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что ближайшая встреча в "нормандском формате" может состояться до конца сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что саммит в "нормандском формате" может пройти в этом году. Руководитель российского внешнеполитического ведомства при этом отметил, что сроки проведения переговоров зависят не от Москвы.