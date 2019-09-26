Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош

В отношении популярного российского актера кино, театра и ТВ, режиссера Максима Аверина составлен протокол по статье 20.1 ("Мелкое хулиганство"), предусматривающей в качестве санкций штраф или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Как передает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, 43-летний заслуженный артист Российской Федерации был задержан сотрудниками транспортной полиции за хулиганство во время полета в самолете, выполнявшем рейс из Барнаула в Москву.

"Во время полета в самолете компании "Аэрофлот" звезда "Глухаря" устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами", - уточнил источник.

Добавив, что Аверина задержали после посадки в аэропорту Шереметьево.

Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. Сниматься начал в девяностые. Наиболее известен по роли правоохранителя Сергея Глухарева в сериале и фильмах франшизы "Глухарь".