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Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош

Новости
    26.09.2019, 21:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В отношении популярного российского актера кино, театра и ТВ, режиссера Максима Аверина составлен протокол по статье 20.1 ("Мелкое хулиганство"), предусматривающей в качестве санкций штраф или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, 43-летний заслуженный артист Российской Федерации был задержан сотрудниками транспортной полиции за хулиганство во время полета в самолете, выполнявшем рейс из Барнаула в Москву.

"Во время полета в самолете компании "Аэрофлот" звезда "Глухаря" устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами", - уточнил источник.

Добавив, что Аверина задержали после посадки в аэропорту Шереметьево.

Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. Сниматься начал в девяностые. Наиболее известен по роли правоохранителя Сергея Глухарева в сериале и фильмах франшизы "Глухарь".

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