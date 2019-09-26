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26.09.2019,  
12:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Звуковая пушка на инертном газе: новое оружие представили в Китае

В Китае создали новую звуковую портативную пушку. Она работает на инертном газе.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Об этом сообщает Popular Mechanics. Звуковую пушку разработали в Техническом институте физики и химии Китайской академии наук. Оружие использует сфокусированные волны низкочастотного звука, чтобы вызывать сильный дискомфорт с вибрациями в барабанных перепонках, глазных яблоках, желудке, печени и мозге.

Работает пушка на инертном газе. Суть ее действия в том, что при нагревании его частицы начинают вибрировать, и устройство издает глубокий монотонный звук. Он очень неприятен, но, по утверждению разработчиков, не приносит вреда.

Еще одно преимущество новой звуковой пушки - ее портативность. Ею может управлять один человек. Раньше же подобные устройства устанавливали на транспортных средствах.

Как пишет издание, в скором времени звуковые пушки поступят на вооружение армии и правоохранительных органов.

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