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27.09.2019 12:23
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" назвал ключевые подходы для снижения нагрузки на бизнес

Текст: Анастасия Камзолова
"Регуляторная гильотина" должна сократить мешающие бизнесу нормы контроля и надзора и стать одним из ключевых инструментов улучшения делового климата. Об этом было заявлено на заседании Комитета по регуляторной политике, действующего в составе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Заседание провел член бюро правления РСПП, генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев. Участники обсудили реализацию механизма "регуляторной гильотины", определили промежуточные итоги этого подхода и наметили дальнейшие направления его развития.

"Регуляторная гильотина" предусматривает масштабную отмену актов, действующих в различных сферах государственного контроля и надзора, в том числе актов СССР и РСФСР.

Она призвана помочь систематизировать большое количество норм, на которые жалуется не только крупный бизнес, но и малые и средние предприниматели. Правительство РФ уже утвердило "дорожную карту" реализации этого направления развития рыночной экономики.

Согласно поручению президента России после 1 января 2021 года все ранее принятые нормативные правовые акты и обязательные требования к бизнесу утратят свою силу. На их место придут новые, актуализированные нормы. Их разработают с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в различных отраслях экономики.

В течение следующего года все нормативные требования к бизнесу будут проанализированы федеральными органами. Их проверят на актуальность, обоснованность и исполнимость. Как отметили члены комитета, при этом крайне важно избежать "правового вакуума", особенно в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт.

Существует и другая проблема - дублирование контрольных функций в сферах, работающих по международным стандартам или законам иностранных государств. "Регуляторная гильотина" призвана помочь решить ее. Результатом должно стать снижение административной нагрузки на компании, действующие на транснациональном рынке в условиях соприкосновения различных юрисдикций. По мнению участников заседания, для этого необходима гармонизация российских и международных законодательных требований.

"Для бизнес-сообщества концепция "регуляторной гильотины" - это один из ключевых инструментов улучшения делового климата, - подчеркнул Виталий Савельев. - Но реализация предлагаемой инициативы, "тонкая настройка" ее механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов. Это отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым президент страны Владимир Путин придает стратегическое значение".

Кстати

Комитет по регуляторной политике был создан в структуре РСПП в апреле 2018 года. Его целью является развитие конструктивного диалога в сфере регулирования экономики и предпринимательства между бизнесом, государственными органами и общественными институтами.

В состав комитета входят видные представители финансово-промышленного сектора, энергетики, горно-металлургической и минерально-химической промышленности, транспорта и производства высокотехнологичного оборудования. "Аэрофлот" является единственным представителем гражданской авиации в этом постоянно действующем органе РСПП.

Экономика Бизнес Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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