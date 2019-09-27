Беларусь примет участие в заседании Совета ЕЭК в Ереване

Новый инструментарий для развития торгово-экономического сотрудничества с партнерами по ЕАЭС на среднесрочную перспективу и адекватные ему подходы войдут в пакет тем, которые предстоит рассмотреть на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Экспертная встреча намечена на 30 сентября в столице Армении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

В ереванском диалоге, в котором примет участие и вице-премьер РБ Игорь Петришенко, запланировано обсудить 17 вопросов из сфер финансовой и внешнеторговой политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики.

Члены Совета ЕЭК, уточняет агентство, встретятся буквально накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 1 октября. Стороны обсудят вопросы, в том числе планируемые к рассмотрению главами государств, а также одобрят повестку заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25 октября в российской столице.

Кроме того, в числе наиболее актуальных тем, которые намечены к обсуждению, включены и вопросы о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке союза, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу, сообщает агентство.