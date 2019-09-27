Хроника испытаний ракеты и ракетного комплекса "Булава-30" с борта ТК-208 "Дмитрий Донской" (2003 - 2010) и контрольных пусков со штатных носителей К-535 "Юрий Долгорукий", К-550 "Александр Невский", К-551 "Владимир Мономах" (2010 - 2018).

9 декабря 2003 года

Первое "бросковое" испытание с борта подводной лодки "Дмитрий Донской" в надводном положении. Штатным зарядом макет "Булавы" благополучно выброшен из шахты АПЛ на высоту, где должны включаться маршевые двигатели.

23 сентября 2004 года

Второе "бросковое" испытание, при этом "Дмитрий Донской" находился в подводном положении. Попытка признана успешной. Испытание самих маршевых двигателей на этом этапе не предусматривалось.

27 сентября 2005 года

Первое летное испытание "Булавы". Подводная лодка "Дмитрий Донской", находясь в надводном положении, произвела успешный пуск ракеты из полигона в Белом море. Головная часть ракеты, преодолев за 14 минут более 5,5 тысячи километров, достигла камчатского полигона Кура и поразила цель.

21 декабря 2005 года

Второе летное испытание "Булавы" - старт произведен из подводного положения в 8:01 по московскому времени, ракета успешно поразила цель на полигоне Кура. В первый раз это хотели сделать 13 декабря, но из-за технического сбоя пуск не состоялся, попытку сочли "тренировочной" и вынуждены были повторить. "Можно смело говорить о том, что все конструкторские и инженерные решения, которые были заложены в этот новый ракетный комплекс, себя оправдали, - по горячим следам заявил на докладе у Владимира Путина министр обороны Сергей Иванов. - В 2006 году мы продолжим летные испытания в разных режимах этого комплекса. И уже твердо рассчитываем, что в 2008 году этот комплекс, а также новая лодка, которая строится под этот комплекс, будут приняты на вооружение нашим флотом".

7 сентября 2006 года

Очередной пуск "Булавы" с борта крейсера "Дмитрий Донской" окончился неудачей. На начальном отрезке полета, всего через несколько минут после старта в 19:50, ракета отклонилась от траектории и упала в море. По неофициальным данным, причиной аварии послужил сбой в программе. Техника и вооружение на борту подлодки не пострадали.

25 октября 2006 года

При испытательном пуске "Булавы" с борта "Юрия Донского" в подводном положении ракета отклонилась от курса и самоликвидировалась, упав в Белое море.

24 декабря 2006 года

Пуск произведен из надводного положения. Ракета, выпущенная с борта "Дмитрия Донского" в рамках программы летных испытаний, набрала высоту и необходимую скорость. Однако из-за существенных отклонений от расчетной траектории полета головные части не достигли заданных целей на Камчатке. По другой версии, отказ двигателей третьей ступени на 3-4 минуте полета привел к самоликвидации ракеты. Как сообщалось, к действиям экипажа претензий нет.

27 июня 2007 года

Объявлено об очередном испытательном пуске "Булавы" с борта крейсера "Дмитрий Донской". По сведениям пресс-службы ВМФ, "головная часть ракеты в установленные сроки прибыла на полигон. Техника сбоя не дала. На всех участках полета ракета вела себя штатно. Это значит, что усилия военных и промышленности по доводке ракеты увенчались успехом".

10 ноября 2007 года

При испытательном пуске "Булавы" с борта "Дмитрия Донского" произошел отказ двигателя первой ступени, ракета самоликвидировалась на первой минуте полета и упала в Белое море.

18 сентября 2008 года

Из полигона в Белом море в подводном положении произведен успешный пуск МБР "Булава" по полигону Кура на Камчатке. В 19:05 учебные блоки достигли цели в районе боевого поля полигона Кура. "В настоящее время обрабатывается телеметрическая информация о пуске и полете ракеты, но уже сейчас можно заключить, что пуск и полет ракеты прошел в штатном режиме", - заявил представитель Минобороны РФ.

28 ноября 2008 года

Стрельба из подводного положения по программе государственных испытаний ракетного комплекса "Булава". Атомная подводная лодка стратегического назначения "Дмитрий Донской" произвела успешный пуск баллистической ракеты "Булава", сообщил РИА Новости помощник главкома ВМФ России капитан первого ранга Игорь Дыгало. По данным источника в Минобороны, программа испытаний ракеты впервые была выполнена полностью. "Пуск произведен из подводного положения в рамках программы государственных летно-конструкторских испытаний комплекса. Параметры траектории отработаны в штатном режиме. Боевые блоки успешно прибыли в полигон Кура на Камчатке", - сказал Дыгало.

23 декабря 2008 года

Стрельба из подводного положения по программе государственных испытаний ракетного комплекса "Булава". После отработки первой и второй ступени ракета вышла на нештатный режим работы, отклонилась от расчетной траектории и самоликвидировалась, взорвавшись в воздухе.

15 июля 2009 года

Первый в 2009-м году пуск "Булавы" из акватории Белого моря. Из-за сбоя на этапе работы двигателя первой ступени ракета самоликвидировалась на 20-й секунде полета. По предварительным данным комиссии, занимавшейся расследованием произошедшего, к нештатной ситуации привел дефект рулевого агрегата первой ступени ракеты.

Вскоре после неудачного пуска начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров заявил о возможности передачи производства "Булавы" с Воткинского завода на другое предприятие. Однако затем это заявление было дезавуировано представителями Минобороны, разъяснившими, что речь может идти о переносе производства лишь отдельных агрегатов ракеты-носителя, к качеству изготовления которых существуют претензии.

В конце октября 2009 года было сообщено, что АПЛ "Дмитрий Донской" проверила готовность механизмов к пуску ракеты, покинув базу 26 октября и вернувшись в ночь на 28 октября. 29 октября источник на Беломорской военно-морской базе сообщил журналистам "Интерфакса": "Ракетная подводная лодка стратегического назначения "Дмитрий Донской" вернулась с полигона в Белом море к месту базирования. Все поставленные локальные задачи были выполнены. Не выполненной оказалась главная цель выхода - проведение очередного испытательного пуска "Булавы". Версий случившегося много, но причины могут быть оглашены только после анализа произошедшего". Предположительно, ракета не вышла из шахты из-за срабатывания автоматической защиты.

9 декабря 2009 года

Стрельба МБР "Булава" в рамках испытания ракетного комплекса. По официальной информации Министерства обороны РФ, первые две ступени ракеты отработали штатно, однако при работе третьей ступени произошел технический сбой. Нештатная работа третьей ступени ракеты породила в условиях полярной ночи впечатляющий оптический эффект, наблюдавшийся жителями северной Норвегии и получивший название Норвежской спиральной аномалии.

7 октября 2010 года и 23 октября 2010 года

Стрельба МБР "Булава" в рамках испытания ракетного комплекса "Булава". Оба пуска Государственной комиссией признаны успешными. Окончательные испытания новой морской стратегической ядерной системы "Булава" (по аналогии с системой "Тайфун") переданы на новый подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий".

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28 июня 2011

Первый испытательный пуск "Булавы" со штатного носителя - РПКСН К-535 "Юрий Долгорукий". По официальным сообщениям, боевые блоки ракеты доставлены в заданный район на Камчатке.

27 августа 2011

Пуск "Булавы" с борта АПЛ "Юрий Долгорукий" в рамках испытаний на максимальную дальность полета ракеты. В ходе испытаний ракета пролетела 9300 км, что существенно выше заявленных ранее показателей.

28 октября 2011

Пуск "Булавы" с борта АПЛ "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря по полигону Кура. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, боевые блоки ракеты в установленное время прибыли на полигон, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Хроника испытаний "Булавы"

Залповый пуск двух ракет с борта АПЛ "Юрий Долгорукий" в подводном положении. Боевые блоки успешно достигли полигона Кура.

6 сентября 2013

Пуск "Булавы" с борта АПЛ "Александр Невский". Ракета, которая должна была поразить цель на полигоне Кура, штатно вышла из пускового контейнера, однако на второй минуте полета произошел сбой в системе управления второй ступени, двигатели выключились, и она упала в Северный Ледовитый океан.

10 сентября 2014

Успешный пуск "Булавы" с борта АПЛ "Владимир Мономах" в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время стрельбы на борту субмарины находились члены комиссии по государственным испытаниям АПЛ.

29 октября 2014

Успешный пуск "Булавы" с борта АПЛ "Юрий Долгорукий" в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

28 ноября 2014

Успешный пуск "Булавы" с борта АПЛ "Александр Невский" в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

14 ноября 2015

Залповый пуск двух ракет с борта АПЛ "Владимир Мономах" в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Оба пуска признаны успешными.

27 сентября 2016

Пуск двух ракет "Булава". По данным Минобороны, боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась.

26 июня 2017

Ракетный подводный крейсер Северного флота проекта 955 "Юрий Долгорукий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из Баренцева моря, успешно поразив заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.

22 мая 2018

РПКСН К-535 "Юрий Долгорукий" успешно провел залповый пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск проводился из подводного положения.

24 августа 2019

Экипаж К-535 "Юрий Долгорукий" выполнил учебный пуск МБР "Булава" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск проводился из подводного положения. По неофициальным подсчетам, это был 33 практический старт с начала отработки ракетного комплекса Р-30 "Булава".