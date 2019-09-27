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27 сентября 2019 г.

Закон Курганской области от 26 сентября 2019 года № 130 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2020 год"

Дата подписания 26 сентября 2019 г.
Опубликован 27 сентября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Курганской областной Думой 24 сентября 2019 года

Настоящий закон разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и определяет величину прожиточного минимума пенсионера в Курганской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 1

Установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Курганской области в размере 8750 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской области В.М.Шумков

 

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