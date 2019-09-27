Матвиенко не видит шансов на улучшение отношений с США до 2020 года

Шансов на улучшение российско-американских отношений до президентских выборов в США в 2020 году нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в интервью РИА Новости.

"Острота внутриполитической борьбы в США будет нарастать. К сожалению, это означает, что не будет снижаться градус русофобского настроя политических кругов Соединенных Штатов", - сказала она.

Российско-американские отношения, по мнению Матвиенко, стали заложником внутриполитического противостояния в США. "Поэтому до следующих президентских выборов нет никаких шансов для улучшения российско-американских отношений, это очевидно", - считает глава Совфеда.