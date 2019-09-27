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27.09.2019 20:31
Рубрика: Экономика

Матвиенко оценила инициативу о гарантированном пенсионном продукте

Текст: Галина Мисливская

Введение гарантированного пенсионного продукта и другие подобные инициативы должны быть хорошо продуманы, чтобы граждане понимали, как работает система, и были уверены в сохранности накоплений, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее Минфин разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП)​​​. Он предполагает исключительно добровольное участие граждан в системе накоплений, государственные гарантии сохранности средств, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

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"Практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно ее введение у нас", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости. Глава Совфеда подчеркнула, что "сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем". Кроме того, граждан окончательно запутали постоянные изменения в пенсионной системе, отметила спикер.

"Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего ее законодательства", - продолжила Валентина Матвиенко. Она напомнила, что Россия - социальное государство, и оно обязано заботиться об улучшении социальной защищенности граждан. "Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии", - подчеркнула она.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Вопросы о пенсии
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