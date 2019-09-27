МИД РФ рассмотрит запрос Госдумы по Deutsche Welle

"В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством", - цитирует российское внешнеполитическое ведомство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ установила, изучив публикации Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве, что компания нарушила законодательство РФ. Это подтвердила лингвистическая экспертиза. Комиссия, по словам ее главы Василия Пискарева, намерена попросить российский МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в РФ.