На юге Киргизии задержали граждан США с наркотиками

Свыше килограмма марихуаны изъяли киргизские силовики у волонтеров "Корпуса мира" США. Американцев с партией наркотиков задержали в Джалал-Абадской области республики.

По данным местных источников, граждан США поймали с наркотиками на трассе Бишкек - Ош, которая связывает южную и северную часть Киргизии. Иностранцы перевозили их в такси.

К удивлению силовиков, задержанные оказались волонтерами, причем один из них занимался преподаванием английского языка в сельской школе. Он же заявил, что наркотики принадлежат ему. Американца отправили в следственный изолятор, выбрав в качестве меры пресечения содержание под стражей на два месяца. Второго волонтера отпустили.

В посольстве США в Киргизии пока никак не комментируют инцидент. Если американца признают виновным, ему грозит несколько лет тюрьмы.

Корпус мира США работает в Киргизии с 1993 года. Сейчас в различных областях республики находятся около 70 волонтеров организации.