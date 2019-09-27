Новые "стрелы" бомбардировщика ВВС США В-1В не прорвут систему ПВО РФ

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command) отчиталось 6 сентября 2019 об успешных испытаниях, которые провело ее структурное подразделение - 412 испытательное авиакрыло (412th Test Wing). Суть испытаний заключалось в определении возможностей бомбардировщика В-1В Lancer по дополнению существующего штатного комплекта вооружения новыми видами оружия. В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете воздушного базирования и других видах авиационного вооружения, общее количество которого должно дойти до 40 единиц вместо 24, существующих в настоящее время.

Данная информация стала логическим продолжением программы модернизации В-1В, которая началась в 2007 году по запросу командования ВВС США, планировавшего создать бомбардировщик, отвечающий требованиям стратегии "Глобального первого удара" (Prompt Global Strike). Компания Boeing, отвечавшая за реализацию этой программы, собрала в свою "команду" специалистов из Air Force Systems, Naval Systems, Aerospace Support, Integrated Defense Advanced Systems и Phantom Works и приступила к реализации проекта.

Будущий бомбардировщик получил рабочее название B-1R. В его арсенал предполагалось включить крылатую ракету дальнего действия (Long-Range Strategic Cruise Missile, LRCM), ракету глобального удара (Prompt Global Strike Missile), а также интегрированную систему управления ударными беспилотниками X-45D (Unmanned Combat Air Systems), которая должна была увеличить ударные и огневые возможности самолета. Помимо этого, B-1R должен оснащаться четырьмя двигателями Pratt & Whitney F119s, которые используются на F/A-22 Raptor. Благодаря новым двигателям бомбардировщик увеличит свою максимальную скорость до 2 чисел Маха.

LRCM - стратегическая крылатая ракета, разрабатывается на основе технологий крылатой ракеты "Томагавк" и будет превосходить существующие ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) и JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile, Extended Range) по дальности полета (около 3000 км) и оснащению тактической ядерной боеголовкой мощностью 5 килотонн.

На роль Prompt Global Strike Missile претендует экспериментальная ракета X-51A Waverider, программа создания которой претерпевает изменения. X-51A будет состоять из двух ступеней: разгонного блока и гиперзвуковой планирующей головки Common-Hypersonic Glide Body, которую делает компания Dynetics Technical Solutions. Ожидается, что гиперзвуковая головка сможет развить скорость до 8 чисел Маха и поражать цель на дальности до 3500-4000 километров.

Система управления беспилотниками (Unmanned Combat Air Systems) уже получила практическое воплощение. В феврале 2019 года компания Boeing показала прототип нового ударно-разведывательного беспилотника Boeing Airpower Teaming System (BATS), который, скорее всего, и станет основной боевой единицей, управляемой с борта бомбардировщика B-1R.

Вице-президент Boeing Air Force Systems Рон Маркотт (Ron Marcotte) определил для B-1R три вида боевых задач, которые ему придется решать в будущей войне: "Первый день войны требует, чтобы критически важные цели, такие как командные пункты и комплексы управления войсками, были уничтожены как можно быстрее. Это может потребовать много обычных баллистических ракет, способных поразить цель в любой точке мира в течение 30 минут, или очень скрытых и быстрых пилотируемых и беспилотных платформ. После этого B-1R будет действовать против комплексов, отвечающих за оборону зоны A2/AD (anti-access and area denial, зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра), то есть против ЗРК и ЗРС ПВО, комплексов береговой обороны и т.д. Окончательный разгром произойдет после уничтожения более мелких целей, которые необходимо устранить для того, чтобы война была успешно выиграна"

Предполагается, что модернизированный B-1R будет включен в единую сеть управления оружием первого обезоруживающего удара вместе с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. Программа модернизации бомбардировщиков В-1В в вариант B-1R должна была завершиться в 2037 году. Однако, в связи с глобальными корректировками военных программ, вызванных "растущей мощью России и Китая", сроки программы модернизации будут пересмотрены.

Безусловно, принятие на вооружение модернизированного B-1R повысит градус воздушной опасности для любого государства, у которого комплексы ПВО остаются на прежнем технологическом уровне, то есть не способны сбивать перспективные виды вооружения - самолеты, летающие на скоростях свыше 2 чисел Маха, и ракеты, развивающие скорость до 8-10 чисел Маха. Именно такими средствами воздушного нападения (СВН) Пентагон планирует переоснастить свои ВВС.

Несмотря на растущую угрозу, в арсенале, который делает российский ВПК, есть комплексы вооружения, которые нивелируют угрозу на ближайшее будущее. ЗРС С-300В4 и С-400 имеют в своем штатном боекомплекте зенитные управляемые ракеты способные сбивать любые цели, которые летят на скоростях свыше 8 чисел Маха. Поэтому неудивительно, что такие страны как Китай, Индия и Турция сделали мудрый выбор закупив комплексы С-400 "Триумф" для обороны своих воздушных границ. При этом надо понимать, что первоначально надо сбивать носители гиперзвуковых ракет, а они, как известно, являются целью для ракет класса "воздух-воздух" нового поколения.

Следует отметить, что современный воздушный бой, а точнее операция по отражению первого удара СВН сложная тактическая задача, в которой участвуют разные комплексы вооружений, находящиеся на земле и в воздухе. Все эти комплексы работают под управлением автоматизированных систем управления войсками (АСУВ), которые помогают нашим военачальникам грамотно распределять все приданные оборонные ресурсы, чтобы максимально уменьшить урон от удара СВН вероятного противника.