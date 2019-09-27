Определены хозяева полей в матчах 1/8 финала Кубка России

В Доме футбола прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка России по футболу. Все фавориты свои игры проведут дома.

Матчи 1/8 финала состоятся 30 и 31 октября. Точные даты и время начала встреч определятся после согласования между РФС, лигами и клубами.

Самым интересным противостоянием на этой стадии турнира станет встреча между "Спартаком" и "Ростовом". Согласно итогам жеребьевки, матч состоится в Москве. Также на своем поле ЦСКА сыграет с "Уфой", а "Зенит" - с "Томью".

Также по итогам жеребьевки московское "Торпедо" проведет домашний матч против "Балтики", "Урал" примет "Арсенал", "Нижний Новгород" - "Уфу", "Оренбург" - "Химки", а "Ахмат" - "Луч". Подробнее с сеткой турнира можно ознакомиться на сайте РФС.

Стоит отметить, что "Спартак", ЦСКА и "Зенит" находятся в одной части сетки турнира. И при благоприятном раскладе стоит ожидать встречи "Спартака" и ЦСКА в четвертьфинале, а победитель это пары в полуфинале может сыграть с "Зенитом". Фавориты второй части сетки Кубка России - "Локомотив" и "Краснодар" - из борьбы за трофей выбыли.