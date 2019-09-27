Определены хозяева полей в матчах 1/8 финала Кубка России

Новости

Павел Мамаев договаривается о контракте с "Ростовом" 15:16
В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая 15:16
Ученые предложили включить в уроки литературы фэнтези и графические романы 15:15
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 15:13
Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе 15:07
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России 15:07
В Москве пройдет крупнейший в стране фестиваль грибов 15:06
В Норвегии найден "дом мертвых" эпохи викингов 15:03
Видео: В Черном море взорвали мину времен ВОВ 15:02
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку 14:55
В МИД РФ считают реальной угрозу развала СВПД 14:50
В Кузбассе из шахты эвакуировали 400 горняков 14:48
Матвиенко не видит шансов на улучшение отношений с США до 2020 года 14:45
В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах 14:45
В колонии Мурманска начали производить фастфуд 14:40
Посиди, подумай. Эстонских водителей начали лишать прав на 60 минут 14:38
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности 14:37
На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома 14:31
Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю 14:29
В Новосибирске СК выяснит причины отравления учеников двух школ 14:27
В США обнаружены трехполые существа-экстремалы 14:27
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку 14:25
Клип Beatles на песню Here Comes The Sun вышел к 50-летию альбома Abbey Road 14:19
В Новосибирске матери вернули ребенка, которого два года прятал отец 14:18
Матвиенко разочарована выступлением Зеленского в ООН 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 15:08
Рубрика: Спорт

Определены хозяева полей в матчах 1/8 финала Кубка России

Текст: Максим Домчев
В Доме футбола прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка России по футболу. Все фавориты свои игры проведут дома.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Матчи 1/8 финала состоятся 30 и 31 октября. Точные даты и время начала встреч определятся после согласования между РФС, лигами и клубами.

Самым интересным противостоянием на этой стадии турнира станет встреча между "Спартаком" и "Ростовом". Согласно итогам жеребьевки, матч состоится в Москве. Также на своем поле ЦСКА сыграет с "Уфой", а "Зенит" - с "Томью".

Фото: РИА Новости
Из 16 команд РПЛ в 1/8 финала Кубка России пробились лишь девять

Также по итогам жеребьевки московское "Торпедо" проведет домашний матч против "Балтики", "Урал" примет "Арсенал", "Нижний Новгород" - "Уфу", "Оренбург" - "Химки", а "Ахмат" - "Луч". Подробнее с сеткой турнира можно ознакомиться на сайте РФС.

Стоит отметить, что "Спартак", ЦСКА и "Зенит" находятся в одной части сетки турнира. И при благоприятном раскладе стоит ожидать встречи "Спартака" и ЦСКА в четвертьфинале, а победитель это пары в полуфинале может сыграть с "Зенитом". Фавориты второй части сетки Кубка России - "Локомотив" и "Краснодар" - из борьбы за трофей выбыли.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Кубок России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Песков не исключил возобновления авиасообщения с Грузией "в свое время"
Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста