Первый совместный полет Су-57 и ударного "Охотника" сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

- В рамках программы испытаний БЛА "Охотник" совершил полет в автоматическом режиме в полной конфигурации с выходом в зону боевого дежурства, - рассказали в военном ведомстве.

Оба летательных аппарата разработаны КБ Сухого, при создании "Охотника" применен ряд технологий Су-57. Как минимум один из истребителей постоянно работает по программе совместных испытаний. В бою С-70 будет дополнять и расширять возможности истребителя, отыскивая для него цели. Эта возможность и была протестирована в ходе первого полета.

- Было отработано взаимодействие между БЛА "Охотник" и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и указанию целей для ракет большой дальности без захода Су-57 в зону противодействия ПВО, - сообщили в Минобороны РФ.

Первый совместный полет был выполнен с одного из испытательных аэродромов ВКС России и продолжался более получаса. Несмотря на то, что Су-57 был лидером, летел он позади "Охотника".