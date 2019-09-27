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27.09.2019,  
13:06
Текст:  Антон Валагин

Первый совместный полет Су-57 и ударного "Охотника" сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

- В рамках программы испытаний БЛА "Охотник"  совершил полет в автоматическом режиме в полной конфигурации с выходом в зону боевого дежурства, - рассказали в военном ведомстве.

Фото: Минобороны РФ
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Оба летательных аппарата разработаны КБ Сухого, при создании "Охотника" применен ряд технологий Су-57. Как минимум один из истребителей постоянно работает по программе совместных испытаний. В бою С-70 будет дополнять и расширять возможности истребителя, отыскивая для него цели. Эта возможность и была протестирована в ходе первого полета.

- Было отработано взаимодействие между БЛА "Охотник" и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и указанию целей для ракет большой дальности без захода Су-57 в зону противодействия ПВО, - сообщили в Минобороны РФ.

Первый совместный полет был выполнен с одного из испытательных аэродромов ВКС России и продолжался более получаса. Несмотря на то, что Су-57 был лидером, летел он позади "Охотника".

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