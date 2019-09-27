Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства высоко оценил успехи в экономической и социальной сферах, международный авторитет Туркменистана и вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии.

Путин также отметил двустороннее взаимовыгодное сотрудничество на самых разных направлениях и выразил уверенность в упрочении стратегического партнерства.