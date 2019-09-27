Где москвичи смогут бесплатно пройти медобследование в октябре

Врачи московских клиник приглашают горожан на традиционные дни открытых дверей. В рамках проекта "Входите, открыто!" департамента здравоохранения Москвы в октябре можно будет пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей. Жители столицы смогут узнать о правильном питании, побывать на приеме у отоларингологов, кардиологов, неврологов, гастроэнтерологов, урологов, гинекологов и других специалистов, а также послушать тематические лекции.

По данным официального сайта мэра и правительства Москва, 1 октября в больнице им. С. Спасокукоцкого и в Московском клиническом научно-практическом центре им. А. Логинова москвичам старшего возраста расскажут о здоровом питание. На занятия можно будет узнать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и задать специалистам интересующие вопросы. Также в этот день в больнице им. М. Кончаловского пройдет занятие в рамках проекта "Женское здоровье. 45+", где можно узнать о гормональной терапии и секретах поддержания молодости и красоты. Лекцию о восстановительной и спортивной медицине прочитают в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, а в больнице №15 им. О. Филатова пройдет большая акция, посвященная Международному дню пожилых людей.

В больнице им. М. Кончаловского 2 октября в рамках Дня пожилых людей можно будет пройти ультразвуковую денситометрию - скрининговое исследование на остеопороз. Дни открытых дверей 5 октября пройдут и в Морозовской детской городской клинической больнице, где будут принимать детей с врожденными пороками сердца и нарушениями сердечного ритма.

Всемирный день психического здоровья отметят 10 октября в психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева. Гостей ждут семинары, арт-терапии, мастер-классы психологов, психотерапевтов и психиатров. 12 октября в больнице им. С. Боткина пройдет день открытых дверей, приуроченный к Международному дню пожилых людей. Жительницы столицы с любыми проблемами гинекологического профиля смогут получить бесплатную консультацию и 18 октября в больнице №13. 23 октября в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Сухаревой состоится лекция "Буллинг и особые дети: что делать родителям и детям", на которой родители узнают, как помочь ребенку справиться с травлей. 29 октября, во Всемирный день псориаза, Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии приглашает посетить школу здоровья для больных псориазом.