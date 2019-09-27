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27.09.2019 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан водитель, сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе

Текст: Владимир Баршев

В городе Домодедово водитель насмерть сбил 7-летнего ребенка на пешеходном переходе. Мать ребенка получила тяжелые травмы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Фото: iStock
Житель Барнаула получил 14 протоколов от полиции за ночь

- В отношении водителя, совершившего ДТП в г. Домодедово, в результате которого погибла 7-летняя девочка, а ее мать госпитализирована, следователем следственного управления УМВД России по г.о. Домодедово возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Как сообщалось ранее, сегодня 08:25 в г. Домодедово на ул. Гагарина местный житель 1994 г.р., управляя автомобилем "Газ", совершил наезд на женщину и ее дочь, переходивших проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода", - добавила Татьяна Петрова.

В результате дорожно-транспортного происшествия 7-летний ребенок погиб на месте, а женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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