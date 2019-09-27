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27.09.2019 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заммэра Москвы попросил горожан сообщать об отсутствии тепла в квартирах

Текст: Ирина Огилько

Тепло подано во все жилые здания Москвы, если по каким-то адресам нет тепла, повинны в этом управляющие компании. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Около 15 тысяч москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

"К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по оплате за тепло, они не подают его в квартиры. Мы сейчас подали поручение жилищной инспекции, всем контролирующим службам, чтобы усилить контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы тепла в квартирах не было. Ведется пусконаладка систем отопления. Когда жители обращаются, говорят, что где-то непрогрев одной батареи или стояка отопления, специалисты приходят и проводят эти мероприятия", - сказал Петр Бирюков.

Заммэра призвал горожан в случае проблем с отоплением обращаться в контакт-центр.

- Если в квартире нет тепла, то повинна в этом только управляющая компания. Их в городе более 500, со всеми, особенно с частными, жилищная инспекция активно работает, - подчеркнул Бирюков.

Напомним, что отопительный сезон в столице стартовал 20 сентября с подачи тепла на соцобъекты.

Уточнить информацию и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением москвичи могут по телефону выделенной "горячей линии" общегородского контакт-центра: 7-800-100-23-29. Также можно обратиться на телефон круглосуточной "горячей линии" Московской объединенной энергетической компании: 7-495-539-59-59. Кроме того, оставить заявку можно в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России
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