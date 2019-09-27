Заммэра Москвы попросил горожан сообщать об отсутствии тепла в квартирах

Тепло подано во все жилые здания Москвы, если по каким-то адресам нет тепла, повинны в этом управляющие компании. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по оплате за тепло, они не подают его в квартиры. Мы сейчас подали поручение жилищной инспекции, всем контролирующим службам, чтобы усилить контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы тепла в квартирах не было. Ведется пусконаладка систем отопления. Когда жители обращаются, говорят, что где-то непрогрев одной батареи или стояка отопления, специалисты приходят и проводят эти мероприятия", - сказал Петр Бирюков.

Заммэра призвал горожан в случае проблем с отоплением обращаться в контакт-центр.

- Если в квартире нет тепла, то повинна в этом только управляющая компания. Их в городе более 500, со всеми, особенно с частными, жилищная инспекция активно работает, - подчеркнул Бирюков.

Напомним, что отопительный сезон в столице стартовал 20 сентября с подачи тепла на соцобъекты.

Уточнить информацию и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением москвичи могут по телефону выделенной "горячей линии" общегородского контакт-центра: 7-800-100-23-29. Также можно обратиться на телефон круглосуточной "горячей линии" Московской объединенной энергетической компании: 7-495-539-59-59. Кроме того, оставить заявку можно в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".