Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке

На Чукотском полуострове комплекс береговой обороны "Бастион" Тихоокеанского флота впервые выполнил боевые стрельбы. Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Безопасное обеспечение ракетной стрельбы обеспечивали десять боевых кораблей и самолетов морской авиации.

Как сообщает ТК "Звезда", пусковые установки комплекса "Бастион" были доставлены к месту учений большим десантным кораблем. После чего ракетные установки и командный пункт проделали многокилометровый марш, а залп производился с необорудованных позиций.

Отметим, что комплекс "Бастион" в состоянии поразить морские цели на расстоянии 350 километров, а наземные - 450 километров. В стандартный состав батареи "Бастионов" с противокорабельной ракетой "Оникс" входят четыре самоходных пусковых установки, машины боевого управления, автомобиль обеспечения боевого дежурства и четыре транспортно-заряжающие машины.

Время развертывания из походного в боевое положение не превышает пяти минут, а интервал между стартами ракет составляет всего от двух до пяти секунд. Вес боевой части ракеты "Оникс" составляет более 200 килограммов, что гарантирует уничтожение крупных надводных кораблей противника.