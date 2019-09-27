Прокуратура Камчатки проверила видео о запуске разрушенной котельной

Прокуратура Олюторского района Камчатского края провела проверку по видеоматериалу, появившемуся 24 сентября в Интернете, сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверки стала видеозапись, размещенная в Сети, которую автор сделал после заявления министра ЖКХ и энергетики Камчатского края о планируемом 20 сентября запуске котельной. Между тем на кадрах видно, что котельная разрушена. Видео бурно обсуждалось.

В ходе проверки выяснилось, что котельная в селе Средние Пахачи, которая показана в ролике, не работает с момента аварии, произошедшей в 1999 году. Восстановительные работы на ней не проводились. Здания села отапливают другие источники энергии.

Прокуратура следит за мероприятиями по подготовке объектов к отопительному сезону, за их своевременностью и полнотой финансирования. И с момента указанной аварии средства из бюджетов края, Олюторского района и села Средние Пахачи на содержание котельной не выделялись.

"В указанной части информация видеоролика, распространенная в сети Интернет и в СМИ, является недостоверной. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", - говорится в сообщении прокуратуры.

Оценку высказыванию министра ЖКХ и энергетики края о якобы запуске несуществующей котельной дал губернатор края Владимир Илюхин. Он пообещал поинтересоваться у министра, что он имел ввиду, когда выступал с таким заявлением, а также отправить его в село Средние Пахачи, чтобы тот лично увидел котельную, которую собирался запустить.