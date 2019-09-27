Новости

Число россиян, сортирующих мусор, выросло почти втрое 09:08
Видео: байкер-лихач сделал сальто, налетев на легковушку 09:05
В России появится лазерный полигон 09:04
Медведев подписал ряд поручений в области здравоохранения 08:57
Двойник Hyundai Santa Fe от Haima засветился в базе Роспатента 08:48
Прокуратура Камчатки проверила видео о запуске разрушенной котельной 08:48
В Уфе на форуме стран ШОС и БРИКС сложили хештег из 150 кг баурсака 08:43
Ученые назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья 08:32
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов 08:00
Ленин стал соперником Бивола в чемпионском поединке 07:45
Пятилетний мальчик из Забайкалья нашел кости древнего носорога 07:30
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков 06:59
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД 06:52
У берегов Сахалина перевернулся катер с сотрудниками силовых структур 06:51
У нацпарка "Бикин" появились пекарня, дом быта и пункт полиции 06:46
В Приморье в День тигра выберут лучшую праздничную колонну 06:35
В нацпарке "Бикин" запустили сетевое электроснабжение 06:31
Гавана назвала обвинения США "оправданием блокады" 06:14
В Благовещенске прошло шествие "тигрят" 06:02
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза 05:59
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика 05:33
Во Владивостоке появились "тигробусы" 05:24
Памятник Дерсу Узала открыли в приморском нацпарке "Бикин" 05:13
Минобороны: 27 летательных аппаратов провели разведку у границ России 04:50
Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО 04:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 08:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокуратура Камчатки проверила видео о запуске разрушенной котельной

Текст: Ольга Журман

Прокуратура Олюторского района Камчатского края провела проверку по видеоматериалу, появившемуся 24 сентября в Интернете, сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверки стала видеозапись, размещенная в Сети, которую автор сделал после заявления министра ЖКХ и энергетики Камчатского края о планируемом 20 сентября запуске котельной. Между тем на кадрах видно, что котельная разрушена. Видео бурно обсуждалось.

На Камчатке власти объявили о запуске котельной, которой нет уже 20 лет

В ходе проверки выяснилось, что котельная в селе Средние Пахачи, которая показана в ролике, не работает с момента аварии, произошедшей в 1999 году. Восстановительные работы на ней не проводились. Здания села отапливают другие источники энергии.

Прокуратура следит за мероприятиями по подготовке объектов к отопительному сезону, за их своевременностью и полнотой финансирования. И с момента указанной аварии средства из бюджетов края, Олюторского района и села Средние Пахачи на содержание котельной не выделялись.

"В указанной части информация видеоролика, распространенная в сети Интернет и в СМИ, является недостоверной. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", - говорится в сообщении прокуратуры.

Оценку высказыванию министра ЖКХ и энергетики края о якобы запуске несуществующей котельной дал губернатор края Владимир Илюхин. Он пообещал поинтересоваться у министра, что он имел ввиду, когда выступал с таким заявлением, а также отправить его в село Средние Пахачи, чтобы тот лично увидел котельную, которую собирался запустить.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе