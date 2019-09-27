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27.09.2019 04:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье самосвал обрушил автомобильный мост

Текст: Дина Непомнящая

В Приморье частично обрушился мост через реку Лазаревку на краевой автодороге Дальнереченск - Ракитное. Пострадавших нет.

Один человек пострадал при обрушении моста в Псковской области

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, обрушение произошло на 41 километре трассы после того, как по мосту проехал самосвал со скальным грунтом.

"Вторая половина моста остается проезжей для легковых автомобилей и автомобилей массой не более 15 тонн", - отметили представители администрации.

Тяжелый транспорт на мост пускать пока не будут. Планируется организовать объезд.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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