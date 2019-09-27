В Приморье самосвал обрушил автомобильный мост

В Приморье частично обрушился мост через реку Лазаревку на краевой автодороге Дальнереченск - Ракитное. Пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, обрушение произошло на 41 километре трассы после того, как по мосту проехал самосвал со скальным грунтом.

"Вторая половина моста остается проезжей для легковых автомобилей и автомобилей массой не более 15 тонн", - отметили представители администрации.

Тяжелый транспорт на мост пускать пока не будут. Планируется организовать объезд.