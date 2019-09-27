Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза

На Волге в районе Федоровских лугов загорелся сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом. На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.

Оставшиеся три человека ждут подхода баржи для буксировки сухогруза к берегу. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Сухогруз находится в 550 метрах от берега, он обесточено. Судовой ход свободен, отмечают специалисты. Известно, что судно следовало из Санкт-Петербурга в Астрахань, на его борту - 300 тонн металлоконструкций.

Причина пожара выясняется. В борьбе с огнем были задействованы 70 человек, 18 единиц техники, включая три плавсредства.