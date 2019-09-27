Генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода принял участие в форуме оружейников

Алексей Беляев на пленарном заседании форума обозначил перед министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым основные направления и проблемы конверсии на предприятиях ОПК. На примере Сарапульского электрогенераторного завода Беляев рассказал, что в рамках диверсификации производства АО "СЭГЗ" реализует несколько проектов, причем как в традиционной для предприятия авиационной отрасли, так и в новых направлениях. К ним относится производство редукторных лебедок для лифтов, а также двигателей для запорной арматуры, применяемых в нефтяной и газовой отрасли.

В ближайших планах предприятия стоит запуск серийного производства тяговых электродвигателей для трамваев и электробусов.

- Сегодня завод обладает всеми компетенциями для того, чтобы спроектировать, оснастить и изготовить любую электрическую машину мощностью до 150 кВт. Мы идем сегодня в сферу трамваев. В октябре закончится ОКР по этой тематике. Мы во все крупные холдинги поставим абсолютно новый двигатель, - сказал генеральный Директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев".

Он сообщил, что по итогам 2018 года и 9 месяцев 2019 года Сарапульский электрогенераторный завод удвоил выпуск гражданской продукции, увеличив темп с 800 млн рублей до 1,6 млрд рублей. С 2014 по 2018 годы Сарапульский электрогенераторный завод инвестировал в развитие гражданского производства более 2 млрд рублей.

Предприятие уверенно увеличивает соотношение выпускаемой доли гражданской продукции и намерено в 2019 году нарастить объемы в этом направлении до 25% от общего производства.

- Действительно здесь есть динамика. И начиная с 2017 года мы уже ощущали падение гособоронзаказа, падение выпуска специальной техники. Об этом и предупреждал Президент Российской Федерации, что нужно готовиться к этому. Естественно мы не сидели на месте, и была в те годы возможность вложиться именно в новые направлении. В рамках развития процессов диверсификации на предприятии постоянно непрерывно проводятся поиск и освоение новых рынков, - добавил Беляев.

В своем выступлении Алексей Беляев отметил, что ожидаемый объем производства гражданской продукции в 2021 году составит порядка 500 млн рублей. По спецтехнике генеральный директор предприятия также прогнозирует рост : в текущем году завод планирует увеличить и объем экспорта в этом направлении - в два раза, с 250 млн до 500 млн рублей.

- Есть такие предпосылки. Стали активизироваться экспортные поставки, с точки зрения ремонтов авиационных летательных аппаратов, - уточнил он.

В сфере гражданской продукции предприятие также производит двигатели рулевой колонки для отечественных и импортных марок автомобилей (ВАЗ, Datsun), промышленный напольный электротранспорт, тестомесильные машины и электродвигатели, в том числе во взрывозащищенном исполнении для пищевой и химической промышленности.

Справка

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.