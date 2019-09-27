Названа причина пожара на сухогрузе на Волге

Предварительной причина пожара на сухогрузе, плывшем по Волге из Санкт-Петербурга в Астрахань, стало короткое замыкание, сообщили "РГ" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Короткое замыкание, пришли к выводу в надзорном органе, произошло в распределительном щитке энергосистемы в машинном отделении сухогруза. Сейчас пожар локализован.

Напомним, что утром в пятницу, примерно в 03.30 по местному времени при выходе из канала Тольяттинского шлюза механик сухогруза "Волго Балт - 205", который принадлежит Волжской судоходной компании "Виктория", обнаружил возгорание в машинном отделении. Своими силами судовая команда огонь не потушила, пожар перебросился на надстройку судна.

В результате в тушении участвовало 70 человек, 18 единиц техники, в том числе три плавательных средства. Девять человек было эвакуировано.

Сейчас судно обесточено и стоит за пределами хода, не мешает судоходству. В результате ЧП никто не пострадал.