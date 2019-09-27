На Алтае будут выпускать съедобную посуду

Специалисты Алтайского государственного и Алтайского государственного технического университетов разработали "рецепт" съедобной посуды.

Как передает Интерфакс, для ее изготовления ученые использовали люпин - род растений семейства бобовых.

Аминокислотный состав люпина, съедобного материала для тарелок и чашек, оптимально сбалансирован, он не содержит глютена, фитогормонов. Производство планируется наладить на базе местной коммерческой компании, которая давно занимается глубокой переработкой люпина для медицинских и пищевых целей. Это производство дает определенное количество отходов, которые можно применять для создания биоразлагаемой посуды.

Проект был поддержан Фондом содействия инновациям, который выделил компании гранты на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. В мире выпуск биоразлагаемой посуды распространен достаточно широко, однако в России это будет, вероятно, первый опыт создания подобного производства.