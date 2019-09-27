В Новосибирске матери вернули ребенка, которого два года прятал отец

В Новосибирске отец больше двух лет скрывал сына от матери. Об этом стало известно, когда в отдел судебных приставов по Новосибирскому району поступил исполнительный документ: суд решил, что четырехлетний ребенок должен жить с матерью.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления ФССП, два года назад после развода отец забрал мальчика к себе, не позволяя бывшей супруге с ним видеться. Искать ребенка пришлось судебным приставам.

Им удалось выяснить, что мужчина, продав квартиру, планировал переехать в другой город. По другой информации - проживал в микрорайоне "Матрешкин двор" в Новосибирске. Прибыв на место, судебные приставы представились соседями, чтобы им открыли дверь. "Пришлось пойти на хитрость", - заметили в ведомстве.

Оказалось, что мальчик действительно живет в этой квартире вместе с родственниками, а отец уехал на заработки в Москву.

"Решение суда исполнено, ребенок теперь будет проживать с родной матерью", - говорится в сообщении УФССП.