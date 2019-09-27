Две женщины подрались на борту самолета Москва - Минводы

Полицейские в Минеральных Водах задержали двух женщин, летевших рейсом из Москвы в Минеральные воды. Как сообщили в пресс-службе МВД России, они устроили перепалку и драку на борту пассажирского самолета.

"Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, обе женщины на протяжении полета "нецензурно ругались, а бортпроводники не смогли их усмирить". На авиадебоширов в дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту Минвод составили административные протоколы.

Женщин оштрафовали по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Кроме того, получившей удар соперницы пассажирке оказана медицинская помощь.