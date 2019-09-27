Новости

Вышел трейлер фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк 12:09
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста 12:08
Россияне обошли по китайцев по посещению "Русской Арктики" 12:01
Рестайлинг Toyota C-HR: появились первые подробности 12:00
Под Петербургом нашли "Летающий танк" 11:53
Звезду "Глухаря" Максима Аверина оштрафовали за дебош на 500 рублей 11:52
Вице-премьер Украины выступил за двойное гражданство, но только не РФ 11:50
Лукашенко оценил успехи косметических предприятий страны 11:49
На Урале два человека погибли и трое пострадали из-за утечки газа 11:47
Толстой выступил против ограничений для выдачи новостей в "Яндексе" 11:47
Названа причина пожара на сухогрузе на Волге 11:45
Две женщины подрались на борту самолета Москва - Минводы 11:33
Вертолет ВМС США неудачно "загримировали" под Ми-24 11:31
В Карелии обнаружили древний наскальный рисунок лося 11:31
ФИФА проверит, как пускают женщин на стадион в Иране 11:30
На Алтае будут выпускать съедобную посуду 11:25
В лобовое стекло самолета "Уральских авиалиний" врезалась птица 11:18
УАЗ "Патриот" для армии не получил "автомата" 11:09
Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом 11:06
Subaru станет "дочкой" Toyota 11:04
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню 10:58
Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля Башмета 10:55
Легкие беспилотники придется ставить на учет 10:53
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах 10:49
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе "Таврида" 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Две женщины подрались на борту самолета Москва - Минводы

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Полицейские в Минеральных Водах задержали двух женщин, летевших рейсом из Москвы в Минеральные воды. Как сообщили в пресс-службе МВД России, они устроили перепалку и драку на борту пассажирского самолета.

В лобовое стекло самолета "Уральских авиалиний" врезалась птица

"Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, обе женщины на протяжении полета "нецензурно ругались, а бортпроводники не смогли их усмирить". На авиадебоширов в дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту Минвод составили административные протоколы.

Женщин оштрафовали по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Кроме того, получившей удар соперницы пассажирке оказана медицинская помощь.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица СКФО Ставропольский край ЦФО Москва Дебоши в самолетах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов