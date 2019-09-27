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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В Мурманске состоялась инаугурация губернатора региона Андрея Чибиса, за которого в ходе недавних выборов отдали свои голоса более 60 процентов проголосовавших избирателей.

Церемония вступления нового губернатора в должность состоялась в большом зале Мурманской областной филармонии, где собрались более 500 человек. Перед тем, как принести клятву всегда защищать интересы северян на посту главы региона, Андрей Чибис обозначил основные направления своей работы на ближайшие десять лет.

- В первую очередь необходимо переломить тренд оттока населения из Мурманской области, - заявил новоиспеченный губернатор. - За последние 5 лет из Заполярья ежегодно уезжает 4300 человек, 2400 из которых имеют трудоспособный возраст. Для этого предстоит решить ряд первоочередных задач.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Одна из этих задач - добиться, чтобы средняя зарплата в Мурманской области превышала среднероссийскую на 30 процентов, благодаря чему у жителей Заполярья появится веская причина оставаться на Севере. Чтобы восполнять убыль населения, необходимо повысить рождаемость, для чего доступность школ и детских садов должна стать стопроцентной, а 60 процентов мам детей-дошкольников получили возможность работать. Кроме того, 80 процентов семей, живущих в регионе, предполагается вовлечь в досуговые программы.

За ближайшие 10 лет Андрей Чибис намерен добиться создания 2000 высококвалифицированных рабочих мест, для чего в Заполярье предполагается реализовать 50 новых инвестиционных проектов. При этом 45 процентов назначений руководящего состава должны делаться числа участников кадрового резерва. Чтобы обеспечить новые инвестпроекты кадрами, число студентов в регионе должно быть увеличено на 25 процентов. Для приезжих предполагается создать онлайн-биржу арендного жилья и "белого" рынка аренды. Показателем эффективности работы в этой сфере должна быть удовлетворенность качеством жилья 75 процентов арендаторов.

В сфере здравоохранения главные цели заключаются в том, чтобы медицинские учреждения были укомплектованы кадрами минимум на 80 процентов, 25 процентов старшего поколения и 90 процентов молодежи занимались физкультурой и спортом. Не забыл губернатор и о борьбе с вредными привычками: количество продаваемого в розницу алкоголя должно снизиться до 8,6 литров на душу населения.

Города Заполярья необходимо сделать привлекательными для жизни. Андрей Чибис подчеркнул, что минимум половина городов региона должны быть обеспечены комфортной городской средой - отремонтированными зданиями, благоустроенной городской средой, качественными дорогами и четко работающим общественным транспортом. Объем жилищного строительства предполагается увеличить на 50 процентов. А для развития культурной сферы региона установлен критерий: 10 мероприятий международного и всероссийского масштаба в год.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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