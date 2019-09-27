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27.09.2019 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карелии обнаружили древний наскальный рисунок лося

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Карельский научный центр РАН Фото: Карельский научный центр РАН
Фото: Карельский научный центр РАН

Сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук Надежда Лобанова обнаружила новый древний наскальный рисунок - петроглиф. Изображение лося она разглядела на одном из островов рядом с памятником петроглифов "Бесовы следки" в Беломорском районе.

Фото: J. Krolikowski / Institute of Archaeology of the University of Warsaw
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Открытие ученый сделала во время своего недавнего визита на реку Выг. Как говорит сама Надежда Лобанова, ресурс беломорских петроглифов далеко не исчерпан.

Беломорские петроглифы включают в себя три комплекса рисунков, открытых в разное время. Первый нашел этнограф Александр Линевский, он получил название "Бесовы следки" из-за изображения главного персонажа - Беса, второй открыли через десять лет и назвали Залавругой, а в 1963 году описали и Новую Залавругу. Они являются частью музея Беломорска. Это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы.

Кстати, на "Бесовых следках"  открыли еще одну новую группу петроглифов. Это фигуры лебедей. Как считают ученые, данные открытия важны в связи с включением беломорских наскальных рисунков в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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