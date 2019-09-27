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27.09.2019 14:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В колонии Мурманска начали производить фастфуд

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В одной из исправительных колоний Мурманска открылся цех по производству кулинарных изделий -  пирожков с мясом, пельменей, осетинских пирогов, самсы, беляшей, отбивных, гриля, котлет, наггетсов и 20 наименований пиццы.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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- Достигнуто предварительное соглашение на поставку в 2020 году 2,4 тонны замороженных пельменей для нужд одной организации, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Кроме фастфуда, в колониях Заполярья я производит кулинарной продукции. Спросом у мурманчан и гостей города-героя пользуется хлебобулочная продукция, выпускаемая учреждениями области: хлеб бездрожжевой и пшеничный, печенье песочное в ассортименте.

Кулинарную продукцию и фастфуд приобретают не только законопослушные жители Заполярья, но и осужденные, находящиеся в других колониях. Наибольшим спросом среди них пользуются пицца с курицей, курица гриль, шаурма и чебуреки с мясом.

Экономика АПК Экономика Отрасли Промышленность Происшествия Правосудие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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