Ученые обнаружили рыб в считавшемся необитаемым слое Черного моря

Ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН обнаружили стаи рыб в глубинном слое Черного моря - хемоклине, который раньше считался необитаемым, за исключением бактерий. Об этом сообщила пресс-служба ИнБЮМ.

- В придонном слое, непосредственно в месте контакта переходного слоя с дном, обнаружены стаи рыб - мерланга и шпрота, иногда в виде чрезвычайно плотных агрегаций, а также медузы и гребневики, - рассказали в институте, подчеркнув, что открытие вносит существенный вклад в обновление знаний об экосистеме Черного моря.

Ученые отдела физиологии животных и биохимии ИнБЮМ завершили многолетние изыскания глубинного биологически деятельного слоя, который расположен в зоне смешения поверхностных и глубоководных, содержащих сероводород, слоев. В современной научной литературе это природное образование называют хемоклином, или редокс-зоной. Это уникальный водный слой, не имеющий сопоставимых по масштабу аналогов в Мировом океане, отметили в институте.

Ранее было известно, что в хемоклине обитают только простые бактерии. В результате исследований были найдены более высокоорганизованные формы жизни. Они обитают в узкой полосе у нижней границы черноморского шельфа, на глубинах 220-250 метров.

- Работы в хемоклине были выполнены у побережья Турции, Крыма и Кавказа. Везде получены аналогичные результаты: в зоне контакта редокс-зоны со склоном дна существует мощный пик численности и биомассы бентосных организмов - бактерий, инфузорий, нематод и других, - рассказали в пресс-службе.

Специалисты пришли к выводу, что присутствие скоплений донной фауны в хемоклине должно быть характерно в целом для глубоководной части черноморского бассейна.

- Данный феномен проявляется у нижней краевой зоны шельфа в виде пояса плотных поселений зообентосных организмов и сосредоточения хищников, вероятно, их потребляющих, - говорится в сообщении.