На Урале в частном доме нашли тела трех человек

В Магнитогорске Челябинской области выясняют обстоятельства гибели трех человек, тела которых обнаружены вчера вечером в одном из частных домовладений. По предварительным данным, погибшие отравились газом сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Вечером 26 сентября в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

На месте происшествия работают следователи, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.