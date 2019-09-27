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27.09.2019 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пассажира рейса во Вьетнам задержали за дебош

Текст: Юлия Мякишева

24-летний екатеринбуржец появился пьяным на борту самолета, летевшего в Камрань, он нецензурно выражался и агрессивно себя вел.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Инцидент произошел в конце августа. Как рассказала "РГ" начальник пресс-службы МВД на транспорте по УрФО Елена Епимахова, молодой человек благополучно приземлился во Вьетнаме, отдохнул там, а по прилете в середине сентября началась доследственная проверка. После нее возбудили уголовное дело. Сейчас будет идти следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На записи видно, что молодой человек сидит на корточках, он свернулся в клубок, и в таком положении его удерживают сразу несколько бортпроводников.

Парень создавал угрозу безопасности пассажиров лайнера и не реагировал на замечания членов экипажа. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк на сайте ведомства. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" (пункт "в" части 1 статьи 213 УК РФ).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Дебоши в самолетах
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