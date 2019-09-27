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Самый дорогой смартфон Xiaomi появился на AliExpress. Но это фальшивка

Текст:   Антон Благовещенский
27.09.2019,  
18:09
Фото: Xiaomi

Сразу вскоре после анонса Mi Mix Aplha - самого инновационного и дорогого смартфона Xiaomi в истории - на различных торговых площадках стали появляться предложения оформить предварительный заказ и получить новинку в числе первых.

"Предзаказ" Xiaomi Mi Mix Alpha стартовал и на AliExpess, причем продавец, торгующий другими китайскими смартфонами и имеющий высокий рейтинг, предлагает купить флагман значительно дороже, чем было объявлено на презентации - почти за 662 тысячи рублей против официальных 19999 юаней, или 180 тысяч рублей.

Все эти предложения не имеют никакого отношения к официальным продажам, пишет GizChina со ссылкой на заявление директора по маркетингу Xiaomi Чжи Чжиюаня.

По его словам, девайс поступит в продажу ближе к концу года, а пока что фанатам Xiaomi следует игнорировать любые "предзаказы".

Напомним, что особенностью нового Mi Mix Alpha стал 7,92-дюймовый OLED-экран, оборачивающий корпус с двух сторон. Его разрешение составляет 2088x2250 пикселей. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 855 Plus, имеет 12 Гб ОЗУ и 512 Гб ПЗУ. Еще одна фишка смартфона - 108-мегапиксельная камера.

Фальшивый предзаказ Mi Mix Alpha. Фото: AliExpress
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