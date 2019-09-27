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27.09.2019 14:25
Рубрика: В мире

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку

Текст: Диана Ковалева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке, президент страны Владимир Зеленский пока не рассматривал его. Об этом сообщает офис главы государства.

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"Касаемо информации об отставке Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины до начала рабочего визита Владимира Зеленского в США… Президент рассмотрит его после возвращения в Киев", - говорится на странице офиса украинского лидера в Facebook.

Ранее об отставке Данилюка с должности секретаря СНБО Украины сообщали СМИ. Утверждалось, что он может стать послом Украины в Великобритании или США.

Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО в конце мая вместо Александра Турчинова. С апреля 2016 года по июнь 2018 года Данилюк занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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